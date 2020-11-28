В Тетюшах прошел зональный этап Республиканского конкурса «Татар-кызы -2020»

26 ноября в Тетюшском районном Доме культуры состоялся зональный этап Республиканского конкурса «Татар кызы-2020», организованный Всемирным конгрессом татар совместно с Министерством культуры Республики Татарстан.

В зональном этапе конкурса приняли участие девушки из Тетюшского, Дрожжановского, Лаишевского, Апастовского, Буинского районов. Тетюшский район представила ведущий специалист отдела информатизации и документооборота Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Гульдания Фаттахова, которая прошла в полуфинал в г.Казань.

По завершению мероприятия состоялась торжественная церемония награждения Благодарственными письмами и ценными подарками Всемирного конгресса татар и Главы Тетюшского муниципального района Рамиса Сафиуллова.

tetushi.tatarstan.ru