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В Тетюшах прошел зональный этап Республиканского конкурса «Татар-кызы -2020»

В Тетюшах прошел зональный этап Республиканского конкурса «Татар-кызы -2020»

в Новости, Слайдер, Главные новости, Международный конкурс «Татар кызы», 28.11.2020 0 5

26 ноября в Тетюшском районном Доме культуры состоялся зональный этап Республиканского конкурса «Татар кызы-2020», организованный Всемирным конгрессом татар совместно с Министерством культуры Республики Татарстан.

В зональном этапе конкурса приняли участие девушки из Тетюшского, Дрожжановского, Лаишевского, Апастовского, Буинского районов. Тетюшский район представила ведущий специалист отдела информатизации и документооборота Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Гульдания Фаттахова, которая прошла в полуфинал в г.Казань.

По завершению мероприятия состоялась торжественная церемония награждения Благодарственными письмами и ценными подарками Всемирного конгресса татар и Главы Тетюшского муниципального района Рамиса Сафиуллова.

tetushi.tatarstan.ru

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