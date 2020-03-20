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В Тетюшах провели традиционный татарский праздник «Карга боткасы»

В Тетюшах провели традиционный татарский праздник «Карга боткасы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 20.03.2020 0 2

В детском саду «Березка» прошел традиционный татарский  праздник «Карга боткасы», что в дословном переводе на русский язык звучит как «Грачиная каша».

На празднике ребята пели песни, играли в народные татарские игры, была разыграна инсценировка, где дети ходили по домам и собирали продукты для каши птицам. После игр и веселья все дети угощались вкусной «грачиной» кашей, а её остатки разложили для птиц в кормушки.

Целью данного мероприятия было знакомство воспитанников с татарскими народными традициями, воспитание бережного отношения в окружающей природе.

tetyushy.ru

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