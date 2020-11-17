В Троицке завершились «Расулевские чтения»

В этом году «Расулевские чтения» прошли в онлайн-формате в течение трех дней сразу в двух городах региона – Челябинске и Троицке, всего в форуме приняли участие более 600 человек почти из 20 стран.

«Считаю, что конференция уже во многом стала международной площадкой для обсуждения проблем современного ислама, где представители власти и духовенства могут в открытом и равноправном диалоге находить общие пути решения насущных вопросов государства и общества. Немало полезных предложений по этому направлению уже было выработано в ходе работы нашей конференции», – обратился к участникам Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На конференции представители научного сообщества, органов власти, общественных и религиозных организаций региона обсудили вопросы исторических и духовных традиций российского ислама, актуальные проблемы мирового исламского сообщества, перспективы религиозного туризма и развития исламского бизнеса. Кроме того, руководители муниципалитетов презентовали лучшие региональные программы реализации национальной политики.

Как отметил Алексей Текслер, Челябинская область активно стремится к открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями, уже сложилась устойчивая практика заключения соглашений о сотрудничестве.

«Мы постоянно встречаемся, общаемся, проводим мероприятия, которые открыты для любых религиозных организаций. Соглашения о сотрудничестве у нас подписаны с Центральным духовным управлением мусульман России и Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области. Это позволяет нам эффективно сотрудничать с региональной уммой по всему спектру социальных вопросов, совместно противодействовать проникновению в регион радикальных течений ислама. В предыдущие годы с поддержкой федеральных органов власти нам удалось многого достичь. Считаю нашим общим успехом воссоздание в 2018 году в Троицке исторического медресе «Расулия». В год открытия в медресе поступило 15 студентов, в 2019 году – 50 студентов, в этом году – 43 студента. Все они учатся по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». Таким образом, «Расулия» сможет обеспечить имамами не только Челябинскую область, но и весь Уральский федеральный округ», – заявил Алексей Текслер.

Также глава региона предложил включить в программу следующих «Расулевских чтений» подписание обновленного соглашения о социальном партнерстве между Челябинской областью и Центральным духовным управлением мусульман.

Организаторами форума ежегодно выступают Правительство Челябинской области , Федеральное агентство по делам национальностей России , Центральное духовное управление мусульман России и Челябинский государственный университет.

Расулевские чтения