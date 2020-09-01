28 августа, в преддверии 100-летия образования Татарской Автономной Социалистической Союзной Республики, в Центральной городской библиотеке г.Златоуста было организовано чаепитие по-татарски (чәй эчү).

Инициатором проведения мероприятия по продвижению традиций татарского чаепития выступила руководитель Сектора национальной и иностранной литературы им. А.Г.Даушева ЦГБ, председатель Совета Златоустовского отделения Конгресса татар Челябинской области Валя Загидуллина.

Библиотекарям Отдела обслуживания Центральной библиотеки было предложено, одеться, используя элементы татарского национального костюма: калфаки, фартуки, жилетки, платья, платки и принять участие в подготовке праздничного стола в традициях татарской кухни.

В уголке, стилизованном под татарскую избу, были представлены вещи, бережно сохраняемые Златоустовским отделением Конгресса татар Челябинской области: вышитые шторы-чаршау, полотенца-тастымал, тканная дорожка, вышитая скатерть чигелгэн эскэтер. На книжной выставке – книги об обрядах и традициях татарского народа.

Валя Загидуллина рассказала о государственных символах Республики Татарстан, познакомила с особенностями татарского женского костюма, провела мини мастер-класс по завязыванию платка и конечно, рассказала о традициях татарского чаепития. Чаепитие – это образ жизни татар и черта их национального характера. Церемонию татарского чаепития и татарский дом в целом нельзя представить без самовара, поэтому Розалия Фатыхова, библиотекарь Сектора редкой книги и краеведения, принесла настоящий угольный самовар, как символ татарского гостеприимства.

Чай у татар давно не просто напиток: сколько пословиц, баитов, сказок, посвящены этому напитку. На мероприятии прозвучали восхваления чаю татарского баита и стихотворение «Хвалебного стиха чаю со сливками» татарского поэта и философа конца XVIII – начала XIX веков Габдрахима Утыз-Имяни аль-Булгари, библиотекарем было предложено продолжить татарскую пословицу о чае.

Завершилось мероприятие праздничным чаепитием, на котором дорогим гостям были предложены различные виды заваренного чая: с молоком, маслом и солью, с лесными травами: матрушкэ и зверобоем. Из угощений: бэлеш с гусем и картошкой, курицей и картошкой, сладкий бэлеш с рисом, изюмом, курагой, чак-чак, пахлава и т.д. Разные чаи и угощения к чаю были ароматными, сытными, необычными.

Встреча за чашкой чая в традициях татарского народа настолько понравилась библиотечным работникам, что было решено продолжить их и познакомиться с кулинарными традициями других народов России.

Елена Шишикина, зав. отделом обслуживания ЦГБ

Валя Загидуллина, ведущий библиотекарь Сектора национальной и иностранной литературы ЦГБ