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В центре Челябинска установят памятник Габдулле Тукаю

В центре Челябинска установят памятник Габдулле Тукаю

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 18.12.2019 0 21

В Центральном районе Челябинска установят памятник великому татарскому поэту, литературному критику, публицисту, общественному деятелю и переводчику Габдулле Тукаю (1886-1913).

Инициатором создания мемориала выступил конгресс татар Челябинской области. Идею, озвученную представителями региональной общественной организации, поддержали депутаты городской думы Челябинска. 17 декабря народные избранники единогласно проголосовали за возведение памятника Габдулле Тукаю.

Скульптура из бронзы на гранитном постаменте появится в сквере около дома №21 по улице Воровского.

Евгения Александрова

uralpress.ru

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