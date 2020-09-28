В Туле прошёл «Национальный квартал»

Сытно, вкусно, традиционно и с любовью — именно так можно описать фестиваль «Национальный квартал», который проходил в Туле. Мероприятие состоялось 27 сентября в креативном квартале «Искра», который является объектом притяжения молодёжи. Но в этот раз городское пространство стало центром объединения разных традиций и культур. У туляков была возможность продегустировать национальную кухню, посмотреть на традиционные костюмы, узнать для себя что-то новое о разных народностях.

Ради мира на земле

В этот праздничный день поздравить участников фестиваля и гостей мероприятия пришёл министр молодёжной политики Тульской области Давлетшин Алексей. Он передал присутствовавшим послание от главы тульского региона.

«Рад приветствовать всех участников и гостей фестиваля народной дружбы «Национальный квартал». Сегодня здесь собрались представители более 20-ти национальностей, проживающих на территории Тульской области. Каждый из нас по-своему уникален, каждый чтит традиции и обычаи своего народа. Важно чтобы при этом мы понимали друг друга, с уважением относились к неповторимой культуре наших народов, потому что все мы часть великой и многонациональной России. Пусть наш общий труд будет способствовать развитию региона, поддержанию межконфессионального и межрелигиозного диалога, укреплению мира и согласия в обществе. Ведь именно в нашем единстве сила отечества. Желаю вам всем здоровья, благополучия. С глубоким уважением, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин».

Алексей Давлетшин добавил:

«В таком масштабе мы проводим этот фестиваль уже второй раз. Большие слова благодарности нашим национальностям, нашим общественным диаспорам, которые ведут серьёзную работу, чтобы наш регион становился сильнее и культурно, и экономически. Давайте сегодня получим удовольствие от этого многонационального хоровода. Всех с праздником!»

И этот фестиваль действительно настоящий калейдоскоп цветов, вкусов и впечатлений. Палатки стоят рядом друг с другом, все общаются, разговаривают, делятся своими секретами.

Яблочный пирог, плов, чак-чак, блины и традиции

Тульская областная немецкая национально — культурная автономия показала «МК в Туле» блюда, которые подготовлены специально для фестиваля. Это еда, которая характеризует именно российских немцев. «Апфелькухен» — яблочный пирог, являющийся традиционным блюдом российских немцев. По их словам, это самое вкусное на сегодняшнем столе. Однако как иронично отмечают представители автономии, все-таки среди своих национальных блюд сложно выбрать лучшее, ведь все вкусное.

Рядом с ними стоит палаточка от ТГПУ им. Л.Н.Толстого, где рассказывают о своих традициях представители содружества студентов Туркменистана. Акмырат Гелдимырадов сообщил нам, что для гостей фестиваля они приготовили национальное блюдо — плов. Однако это ещё не все. Они подготовили и национальную одежду:сумки, шапки, браслеты и т.д.

А на противоположной стороне рядов можно увидеть ТРОООГО «Союз женщин России» (Совет женщин г. Донской Тульской обл). Мамичева Ирина, председатель Донского женского совета, многодетная мама и бабушка, на этом фестивале представляет культуру русской традиционной хлебосольной семьи. «Мы приехали с блинами, пирогами, с любовью к людям! Привезли своих кукол, украшения домашние, а это уют, лад и радость». В их палатке гости фестиваля могли полакомиться традиционной русской едой:кашкой, картошечкой и т.д.

Местная татарская национально-культурная автономия города Новомосковска Тульской области представила для гостей множество блюд. Председатель автономии Фазол Насибуллин рассказал, что они на фестивале представляют татарскую культуру. Блюда, представленные в их палатке, готовили из натуральных продуктов. Здесь и медовый чак-чак, и губадия с творогом и рисом, колбаса казы и многое другое. Всё это отражает их культуру.

Тульский лэках, мем о цимесе и кулинарные секреты

В палатке «Еврейская национально-культурная автономия Тульской области/Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Тулы» нам рассказали об особенностях еврейской кухни.

Раввин Шимшон Романовский сообщил о представленных на фестивале блюдах. Многие слышали о цимесе. «Это даже стало мемом. В чем есть цимес? Он сладкий: из морковки, изюма, чернослива», — объясняют нам. Ещё туляки могут попробовать иерусалимский кугель, это запеканка. Также представлены здесь и харосет, и гефилте фиш. «Все блюда в основном связаны с европейскими евреями. Так часто бывало, что в каждом месте, где евреи жили, у них появлялось какое-то особенное блюдо, но многие из них стали достоянием мировой кухни», — отмечает Шимшон Романовский.

«МК в Туле» заинтересовался блюдом с названием тульский лэках. Это медовая коврижка. Такое название получилось, потому что по форме представители общины попытались повторить тульский пряник.

Главный смысл представленных блюд — вкусно, дёшево и сытно. Этой едой большая семья, садящаяся у стола, могла бы наесться. Также еда связана и с религиозными обычаями. Например, та же гефилте фиш. «В субботу действуют определенные запреты, в частности нельзя доставать кости из рыбы, поэтому было изобретено такое рыбное блюдо, в котором нет костей, чтобы спокойно можно было есть», — рассказывает нам Шимшон Романовский.

Говорить о блюдах и традициях можно очень долго. Участников фестиваля так много, что трудно обойти всех. Однако сегодня в «Искре» чувствуется особенная атмосфера. Ведь столько доброжелательно настроенных людей с радостью рассказывают о своей культуре, делятся опытом, а это очень важно не только для развития нашей Тульской области, но и для всей страны.

tula.mk.ru