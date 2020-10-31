В Туймазинском районе РБ прошла Первая литературно-краеведческая конференция

В Туймазинском районе РБ на базе Культурно-туристического комплекса «Бабай утары» прошла Первая литературно-краеведческая конференция в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и приуроченная второй годовщине начала организационного оформления деятельности Литературного объединения «Илһам» («Вдохновение»). Организаторами конференции стали: ЛИТО «Илһам» («Вдохновение»), ВОО «Татарские села России» и РОО «Общество татарских краеведов» РТ.

В работе конференции приняли участие более 80 человек: работники культуры, писатели, поэты, ученые, педагоги и журналисты из городов Уфа, Казань, Москва, Набережные Челны, Мамадыш, Альметьевск, районов Башкортостана и Татарстана. Участников конференции приветствовали управляющий делами Администрации Туймазинского района РБ Д.М. Арсланова и председатель ВОО «Татарские села России», почетный энергетик РФ Ф.Г. Галимов.

С отчетом о проделанной работе за 2018-2020 гг. и планах на будущее ЛИТО «Илһам» («Вдохновение») выступила руководитель Литературного объединения, кандидат экономических наук Нурия Закировна Валиахметова. Затем с докладом на тему «Роль краеведов и литераторов в изучении и сохранении историко-культурного наследия и старинных сел бассейна реки Ик» выступил руководитель Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель ВОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор А.А. Бурханов.

Альберт Ахметжанович рассказал об итогах своих исследованиях в 2009-2018 гг. в бассейне реки Ик по изучению объектов историко-культурного наследия и написания истории сел. Он от имени руководства ВКТ вручил Благодарственное письмо руководителю ЛИТО «Илһам» («Вдохновение») Н.З. Валиахметовой, а также Благодарственные письма Общества татарских краеведов РТ активистам литературного объединения С.С. Гарифуллиной (г. Октябрьский), Р.Р. Хасаншину (г. Туймазы), Р.Я. Сабировой (г. Октябрьский), М.М. Галлямову (г. Октябрьский).

От имени писателей РТ выступили руководитель татарстанского регионального отделения писателей России М.А. Сафин, который также вручил памятные медали и грамоты активистам ЛИТО «Илһам» («Вдохновение»). Отметим, что за два года активной деятельности под руководством Н.З. Валиахметовой ЛИТО «Илһам» («Вдохновение») объединил своих рядах 195 творческих людей – журналистов, писателей, поэтов, ученых, краеведов и композиторов.

В 2020 г. объединение за активную военно-патриотическую деятельность и издание серии книг о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. было удостоено премии им. Музагита Хайрутдинова. А сама Нурия Закировна Валиахметова за серию статей и книг, в том числе «Мы гордимся Вами, ветераны!» и «Ода герою Музаю Хайрутдину» стала в 2019 году лауреатом премий имени Музагита Хайрутдинова и Зульфиры Сафиной.

В рамках конференции была организована выставка книг активистов Литературного объединения «Илһам» («Вдохновение»). В рамках культурной программы состоялся концерт татарской этнографической группы ДК г. Туймазы.

Участники конференции ознакомились с достопримечательностями культурно-туристического комплекса «Бабай утары» в с. Тюменяк и г. Туймазы.

А.А. Бурханов