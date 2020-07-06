В Туймазинском театре и. о. директора стала Алина Сафина

В Туймазинском государственном драматическом театре исполнять обязанности директора будет Алина Сафина. Напомним, прежний директор театра Фирзат Габидуллин в июне возглавил Уфимский государственный татарский театр «Нур».

Сафина Алина Галиевна была принята на работу в 2002 году в качестве заместителя директора по экономике. С 2006 года была заместителем директора по общим вопросам.

«На заместителя директора по общим вопросам была возложена функция общего руководства финансово-хозяйственной деятельностью театра. Эта работа многогранна и объемна, и Алина Галиевна, будучи высокопрофессиональным, опытным специалистом, отлично справлялась с ней», — сообщили в театре.

Сегодня труппа театра вышла из отпуска и наметила творческие планы на предстоящий сезон.