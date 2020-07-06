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В Туймазинском театре и. о. директора стала Алина Сафина

В Туймазинском театре и. о. директора стала Алина Сафина

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 06.07.2020 0 2

В Туймазинском государственном драматическом театре исполнять обязанности директора будет Алина Сафина. Напомним, прежний директор театра Фирзат Габидуллин в июне возглавил Уфимский государственный татарский театр «Нур».

Сафина Алина Галиевна была принята на работу в 2002 году в качестве заместителя директора по экономике. С 2006 года была заместителем директора по общим вопросам.

«На заместителя директора по общим вопросам была возложена функция общего руководства финансово-хозяйственной деятельностью театра. Эта работа многогранна и объемна, и Алина Галиевна, будучи высокопрофессиональным, опытным специалистом, отлично справлялась с ней», — сообщили в театре.

Сегодня труппа театра вышла из отпуска и наметила творческие планы на предстоящий сезон.

Лейла Аралбаева

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