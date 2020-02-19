В Тюмени начинают новый проект — «Карусель дружбы»

Национально-культурная автономия Сибирских татар г. Тюмени «Себер татарлар» совместно с детским центром «Этнос» начинает новый социально — значимый проект — фестиваль «Карусель дружбы», направленный на межнациональное согласие, развитие и сохранение родной культуры с участием детства, юности и молодежи, а также их родителей.

Начинают с города Тюмень и Тюменского района, а затем планируют перейти на региональный уровень.

Фестиваль пройдет при непосредственной поддержке Комитета по делам национальностей ТО и Координационного совета национально-культурных автономий Тюменской области.

Участие в фестивале могут принять все народы России, проживающие в Тюменском регионе!

Уже началась организационно-подготовительная работа, идёт прием заявок.

В орг/комитет фестиваля вошли представители центра «Этнос» и НКА Сибирских татар г. Тюмени.