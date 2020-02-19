enrutat
Главная / В Тюмени начинают новый проект — «Карусель дружбы»
В Тюмени начинают новый проект — «Карусель дружбы»

В Тюмени начинают новый проект — «Карусель дружбы»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 19.02.2020 0 5

Национально-культурная автономия Сибирских татар г. Тюмени «Себер татарлар» совместно с детским центром «Этнос» начинает новый социально — значимый проект — фестиваль «Карусель дружбы», направленный на межнациональное согласие, развитие и сохранение родной культуры с участием детства, юности и молодежи, а также их родителей.

Начинают с города Тюмень и Тюменского района, а затем планируют перейти на региональный уровень.

Фестиваль пройдет при непосредственной поддержке Комитета по делам национальностей ТО и Координационного совета национально-культурных автономий Тюменской области.

Участие в фестивале могут принять все народы России, проживающие в Тюменском регионе!

Уже началась организационно-подготовительная работа, идёт прием заявок.
В орг/комитет фестиваля вошли представители центра «Этнос» и НКА Сибирских татар г. Тюмени.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.