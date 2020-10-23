В Тюмени показывают коллекцию Коранов Казанского Кремля

В Тюмени проходит уникальная выставка «Коран — притяжение гармонии» из собрания музея-заповедника «Казанский Кремль».

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» представляет на выставке «Коран — притяжение гармонии» коллекцию рукописных и печатных изданий Корана.

Основа экспозиции – коллекция Коранов: и старинных рукописных, и факсимиле. Практически каждой полагается подкоранница – коробка для хранения, богато украшенная камнями и вышивкой. Отдельно представлены переводы Корана на японский, китайский, урду, суахили, французский, финский, сербско-хорватский, и многие другие языки.

Украшением коллекции являются копии старинных рукописей Священной книги. Эти издания подарены лидерами государств, общественно-политическими и религиозными деятелями, известными деятелями культуры и науки мусульманских стран — Турции, Катара, Палестины, Ирана и других.

Особое почтение к тексту Корана привело к развитию изысканной каллиграфии и декорирования текста.

Татарскую традицию каллиграфии представляют шамаили на стекле с применением фольги современных авторов. Можно увидеть каллиграфические композиции турецких, иранских, арабских авторов. Эти работы содержат яркие фрагменты из текста Корана и восхваления Пророку Мухаммаду.

Дополнением к экспозиции стал местный артефакт из тюменского областного музея – волос из уса пророка Мухаммеда в запечатанной серебром стеклянной колбе. В конце 19 века реликвию в музей Ембаевской мечети привёз выдающийся татарский купец-меценат и просветитель Нигматулла-хаджи Карамшаков-Сейдуков из Юрт Ембаевских Бухарской волости Тюменского уезда. Меценат приобрел волос Мухаммада за огромные деньги во время своего путешествия по Аравии на радость единоверцам-мусульманам.

Интересная выставка будет открыта до 6 декабря 2020 года.

Адрес: Тюмень, Советская ул., 63, Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

Музей открыт: вт-вс 11:00–20:00, пн-выходной

Стоимость билетов: 50–250 ₽

Телефон: +7 3452 45-35-90

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