С 15 по 17 февраля 2020 года в Тюмени проходили курсы повышения квалификации для имамов мухтасибатов Тюменской области.

«Курсы повышения квалификации имамов религиозных организаций Тюменской области» являются одной из основополагающих программ системы повышения квалификации мусульманских священнослужителей, направленных на повышение богословского уровня служителей ислама Духовного управления мусульман Тюменской области и Регионального Духовного управления мусульман Тюменской области ДУМ АЧР.

Главной целью курсов является повышение квалификации и образовательного уровня мусульманского духовенства в области исламского богословия с учетом особенностей современной религиозной жизни.

Основными задачами Курсов повышения квалификации являются:

• расширение и углубление богословских знаний, их актуализация с учетом развития богословской науки;

• повышение уровня освоения профессиональных и профессионально-специализированных компетенций;

• знакомство с актуальной современной проблематикой жизни мусульманской общины Тюменской области, оценка новых социальных явлений в жизни исламского сообщества региона;

• знакомство и овладение новыми методиками и технологиями в области социальной, миссионерской, просветительской, молодежной работы, духовного наставничества и др.;

• определение уровня знаний священнослужителей.

Большой блок обучения в этот раз был посвящён актуальным вопросам похоронного обряда мусульман. Лекции по данной тематике читал известный российский богослов Дамир хазрат Нафиков, который, начиная с 2014 года, на системной основе принимает участие в работе курсов повышения квалификации, организуемых Духовным управлением мусульман Тюменской области.

Давнее сотрудничество Дамира хазрата с Духовным управлением получило положительную оценку со стороны Правительства Тюменской области в лице Комитета по делам национальностей. Высказать свою признательность Дамиру хазрату от имени Правительства региона прибыл начальник Отдела по взаимодействию с религиозными организациями Комитета по делам национальностей Александр Федорович Шевелёв, вручивший высокому гостю благодарственное письмо Комитета «За личный вклад в дело распространения исламских культурных традиций, активную деятельность по повышению квалификации исламских священнослужителей Тюменской области, а также укрепление межконфессионального мира и согласия, общественно-политической стабильности в Тюменской области». Дамир хазрат Нафиков поблагодарил Александра Фёдоровича за высокую оценку своей просветительской деятельности, отметив, что укрепление межконфессионального мира и согласия, о котором говорится в тексте благодарственного письма, очень точно отражает миссию каждого религиозного лидера.

«В своей работе исламские религиозные деятели должны стараться доносить ценности миролюбивого, традиционного ислама разными способами, и данные курсы повышения квалификации, проводимые Духовным управлением мусульман, совместно с Комитетом по делам национальностей являются одной большой частью из всей многосторонней созидательной деятельности Управления, направленное на благо многоконфессионального общества Тюменской области», — отметил исламский богослов.

Наряду с Дамиром хазратом, благодарственные письма «За личный вклад в дело распространения исламских культурных традиций, а также укрепление межконфессионального мира и согласия, общественно-политической стабильности» получили глава Национально-культурной автономии татар Тюменского района Альберт Алтынгузин и руководитель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. Деятельность председателей казахской и татарской национальных автономий была отмечена руководством Духовного управления мусульман России. Благодарственные письма подписаны Шейхом Равилем хазратом Гайнутдином.

В рамках учебных курсов, Духовное управление мусульман на постоянной основе проводит просветительские встречи приглашаемых из исламских вузов страны лекторов с прихожанами тюменских мечетей и студентами тюменских вузов. На этот раз состоялась встреча Дамира хазрата Нафикова с женским коллективом мусульманских приходов города Тюмени. В ходе мероприятия, верующие мусульманки смогли обсудить с известным специалистом в области исламских наук актуальные вопросы.

Так, участницам встречи стало ясно какое направление бизнеса в Интернет-пространстве является дозволенным, а какое запретным с точки зрения шариата. Дамир хазрат дал развёрнутые ответы на вопросы, связанные с бракоразводным процессом. Гость также дал ясные разъяснения с позиции ислама относительно возможности совершения путешествий представительницами прекрасного пола.

По мнению заместителя директора Исламского просветительского центра ДУМ ТО Анисы Багмуровной, встреча оказалась очень плодотворной и результативной. В перспективе руководство ИПЦ ДУМ ТО планирует заняться организацией подобных встреч для женской части мусульманской общины, которые будут проводиться на постоянной основе.

В третий день учебных курсов, помимо основной темы, посвящённой похоронным и иным обрядам ислама, были рассмотрены вопросы трансплантации органов и вскрытия тел усопших. Кроме этого, перед имамами выступила Филиппова Наталья Петровна, директор МАОУ Яровской СОШ Тюменского района, села Яр, депутат Думы Тюменского муниципального района третьего созыва по избирательному округу № 13. В своём выступлении Наталья Петровна рассказала об опыте организации преподавания родного языка в школах тюменского района с этнокультурным компонентом. По её словам, не все граждане татарской национальности стремятся к тому, чтобы их дети изучали родной язык, ссылаясь на учебную нагрузку. По мнению депутата, данная позиция родителей не совсем понятна, и может иметь губительное влияние на дальнейшее развитие преподавания татарского языка в районе, в частности и в регионе, в целом. Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков, комментируя высказывания Натальи Петровны, отметил, что во многих мечетях Тюменского района пятничные проповеди ведутся на русском языке в силу того, что большая часть прихожан татарской национальности не владеет родным языком. По его мнению, в сложившейся ситуации, в первую очередь виноваты родители этих прихожан, которые не способствовали тому, чтобы их дети в детстве не разговаривали на родном языке и не изучали его на должном уровне.

По словам слушателей курсов, прибывших из разных районов Тюменской области, занятия, длившиеся два с половиной дня, были очень интересными и познавательными. Имамы, вооружившись новыми знаниями, отправились в места своего религиозного служения, чтобы довести до своих единоверцев важную для каждого современного верующего человека информацию, ведь делиться тем, что узнал от учёных, является важной составляющей деятельности глав религиозных общин.

Руководство Духовного управления мусульман Тюменской области выражает свою благодарность Правительству Тюменской области в лице Комитета по делам национальностей, создавшего условия для проведения очередных Курсов повышения квалификации имамов. Слова благодарности от имени ДУМ ТО также адресуются всем лекторам, выступившим перед слушателями, а также сотрудникам Управления, принявшим участие в организации учебного мероприятия.

Пусть Всевышний Господь дарует вам свою милость и наставит на верный путь. Амин!

Источник: Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»