В Тюмени состоится конкурс «Чак-чак — 2020» среди кондитеров и любителей кулинарного мастерства

Центр татарской культуры Тюмени проводит Конкурс «Чак-чак — 2020» среди кондитеров-профессионалов и любителей кулинарного мастерства. Мероприятие проводится в честь празднования международной (всемирной) молодежной акции «Чак-чак party».

Решение о проведении акции было принято на III Всемирном форуме татарской молодежи, проходившем в Казани с 26 по 31 августа 2008 года. Акция проводится во всех странах мира. Как сообщает пресс-служба Центра татарской культуры в этот день молодые девушки и юноши угощают прохожих традиционным татарским блюдом.

Цели и задачи выставки-конкурса

— повышение интереса к акции и расширение ее географии в Тюменской области;

— популяризация одной из лучших национальных кухонь народов России;

— повышение престижа профессии, профессионального и творческого мастерства поваров/участников;

— профессиональная и творческая реализация участников;

— обмен опытом работников общественного питания;

— популяризация и сохранение этнических традиций и обычаев;

— пропаганда национальных традиций гостеприимства.

Организатор: МАУК «Центр татарской культуры» Тюмени;

Условия и порядок проведения выставки-конкурса

В конкурсе принимают участие представители (шеф-повара, повара) предприятий общественного питания города Тюмени, а также повара -любители. Участники могут представить на конкурс 1-2 блюда. Победителя определяет зритель открытым голосованием.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября по адресу: Тюмень, ул. Щербакова, 4 строение 11; tztk@yandex.ru

Подведение итогов конкурса пройдет 17 октября в 12:00 на Алебашевском bazare по адресу: Тюмень, ул. Тимофея Кармацкого, 20

Общие критерии оценки

— сочетание кулинарных компонентов, степень сложности;

— дизайн, оригинальность, художественный уровень, конструкция блюда, соответствие названию;

— все блюда должны быть приготовлены для дегустации.

Для приготовления блюда должны использоваться продукты, соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм.

Для презентации участники используют личный инвентарь (посуду, атрибуты для оформления). Приветствуется использование элементов национального декора.

Финансирование Конкурса

Расходы на приобретение продуктов для домашнего задания производятся за личный счет участников Конкурса.

Награждение победителей и участников конкурса:

Победителям конкурса вручаются дипломы I, II, III степени и памятные призы.

Организаторы оставляют за собой право:

— вносить изменения в регламент Конкурса;

— использовать собранные рецепты и снятые фото, видео материалы для размещения в сети интернет, печатных, электронных и рекламных изданиях.

Форму заявки можно найти по ссылке. К заявке необходимо приложить копию паспорта участника.Заявки без копий паспорта не учитываются, работы не принимают участие в конкурсе.

Е-mail: tztk@yandex.ru

Справки по телефонам: 69-30-25; 69-35-56.

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