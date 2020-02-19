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В Тюмени состоялся 20-ый смотр-конкурс детского творчества «Таң йолдызы-2020»

В Тюмени состоялся 20-ый смотр-конкурс детского творчества «Таң йолдызы-2020»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 19.02.2020 0 4

В конкурсе приняли участие 130 одаренных детей Тюмени — это творческие коллективы и солисты разной жанровой направленности.

Участники конкурса выступили в шести номинациях: «Вокально–хоровой жанр», «Инструментальный жанр», «Хореографический жанр», «Художественное слово», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», «Фольклор».

Конкурс имеет два направления по которым работают две команды жюри. Первая команда ездит по городам, селам и деревням Тюменской области отбирая талантливых детей на Гала-концерт, закрывающий Дни татарской культуры. Вторая команда жюри оценивает детей и детские коллективы из города Тюмень. Многие коллективы занимаются в Центре татарской культуры.

Эльвина Курбанова

ural.tatar

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