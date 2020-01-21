В Тюмени стартовал прием заявок на смотр-конкурс «Таң йолдызы-2020»

Открылся прием заявок на участие в городском смотре-конкурсе детского творчества тюркоязычных народов «Таң йолдызы-2020» («Утренняя звезда-2020»), сообщает Центр татарской культуры Тюмени.

Конкурс начнется в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) 8 февраля в 10 часов. Принять участие в нем могут участники в возрасте от семи до 17 лет. Предусмотрены две группы — младшая (от 7 до 12 лет) и старшая (от 13 до 17 лет).

В конкурсной программе участникам предлагают представить один номер в любой из номинаций. Тюменцы могут выбрать «Вокально–хоровой жанр», «Инструментальный жанр», «Хореографический жанр», «Фольклор», «Художественное слово», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество».

Оценивать работы и выступления участников будет жюри. Внимание обратят на раскрытие темы, художественный уровень выступления, исполнительское мастерство.

По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определят лауреатов I, II, III степени, которых наградят дипломами. Лауреаты смотра-конкурса примут участие в гала-концерте областного конкурса детского творчества тюркоязычных народов «Тан йолдызы-2020» («Утренняя звезда-2020»), который состоится в ДК «Торфяник» (Тюмень, ул. Малышева, 26) 7 марта в 14 часов.

Заявки принимают до 6 февраля в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) или по электронной почте: tztk@yandex.ru. С формой заявки можно ознакомиться в положении.

t-l.ru