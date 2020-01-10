В Тюмени стартовала областная олимпиада по татарскому языку и литературе

Участниками двухдневных интеллектуальных сражений стали школьники из десяти муниципальных образований региона.

«Очень радует, что число участников олимпиады постоянно растет: если в прошлом году их было 45, то сегодня — 66 из 10 муниципальных образований Тюменской области. Здесь и Казаровская школа, и тобольская школа №15, а также Тюменский, Тобольский, Вагайский, Ярковский, Ялуторовский, Нижнетавдинский, Аромашевский районы», — отметила председатель жюри олимпиады по татарскому языку и литературе, доктор филологических наук, профессор Ханиса Алишина.

В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. Он поблагодарил педагогов за их труд, веру в воспитанников и стремление передать свои знания подрастающему поколению. Школьникам Андрей Викторович пожелал достойно показать свои знания.

Также депутат вручил благодарственные письма учителю татарского языка и литературы школы №52 поселка Казарово, кандидату филологических наук Халиде Кирамовой, учителю Муллашинской средней школы Азалии Габдрахимовой и педагогу из Лайтамакской школы Тобольского района Розе Ишкуловой.

Влад Дымов

t-i.ru