В Тюмени стартовали курсы повышения квалификации для руководителей мусульманских религиозных организаций

3 октября по благословению муфтия Тюменской области Зинната хазрата Садыкова стартовала программа курсов повышения квалификации для руководителей местных мусульманских религиозных организаций Тюменской области.

Для участия в учебных курсах прибыли представители 45 приходов.

В ходе мероприятия перед слушателями выступил председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, который в своей речи подчеркнул актуальность проводимых Духовным управлением мусульман учебных курсов, отметил возможность обмена опытом и установления новых профессиональных контактов между представителями мусульманских религиозных организаций.

Владислав Чернов также от имени Правительства Тюменской области поблагодарил слушателей за соблюдение во время режима самоизоляции всех необходимых мер, предписанных правительством региона религиозным организациям по недопущения распространения эпидемии и включающих в себя отмену массовых богослужений и мероприятий.

В первый день учебных курсов перед слушателями выступили кандидат политических наук Максим Черепанов и исламовед Алексей Старостин. Лекторы обсудили с имамами проблемы, связанные с профилактикой вовлечения молодёжи в ряды псевдорелигиозных, экстремистских и террористических организаций. Ими была затронута тема урегулирования межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Эксперты также не обошли стороной тему ответственности за совершение правонарушений экстремистского характера.

Напомним, что основной задачей организации учебных курсов является повышение уровня компетенции руководителей и сотрудников мусульманских религиозных организаций региона в сфере активизации просветительской работы, взаимодействия с органами государственной власти в области профилактики идеологии экстремизма, создания, развития и реализации общественно-значимых проектов.