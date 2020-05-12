В Тюмени возведут соборную мечеть на 1,5 тыс. верующих

Председатель Духовного управления подчеркнул, что мечеть очень нужна городу. «У нас есть соборная мечеть. На пятничный намаз там 200–300 человек остаются на улице, читают намаз там. Внутри здания помещаются порядка 500 человек. Места недостаточно. Нужна большая мечеть. Мы говорим, что она будет рассчитана на 1,5 тыс. человек, но если считать вместе с кабинетами, то здание будет вмещать почти 2 тыс. верующих», – объяснил Зиннат хазрат Садыков.