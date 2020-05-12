В Тюмени возведут соборную мечеть на 1,5 тыс. верующих

В Тюмени построят соборную мечеть на 1,5 тыс. верующих с просветительским центром. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат хазрат Садыков.
«Мечеть сможет вместить до 1,5 тыс. посетителей. Планируется создать три актовых зала, учебные кабинеты. Когда начинаешь что-то открывать, говорят, что нет преподавателей или нет жилья для них. У нас 25 студентов сейчас обучаются в Казани – в медресе “Мухаммадия“ и в Российском исламском институте. Преподаватели будут. Мы готовимся по всем фронтам», – отметил Зиннат хазрат.
По словам председателя ДУМ, к началу строительства все готово. «Проект мечети обошелся в 9 млн рублей. Прошли государственную экспертизу, различные проверки, получили разрешение руководства города на начало строительства. Мы должны были начать еще в марте. Но из-за пандемии вынуждены были приостановить работы», – пояснил он.
Муфтий Тюменской области добавил, что имя каждого, кто окажет содействие строительству мечети, будет внесено в специальную книгу. «Мы обратились за помощью к Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Нам ответили, что вопрос будет рассмотрен во время его рабочего визита в Тюменскую область. Уже собран 1 млн рублей. Мы вносим имена тех, кто оказывает помощь, в специальную книгу», – заметил он.
Председатель Духовного управления подчеркнул, что мечеть очень нужна городу. «У нас есть соборная мечеть. На пятничный намаз там 200–300 человек остаются на улице, читают намаз там. Внутри здания помещаются порядка 500 человек. Места недостаточно. Нужна большая мечеть. Мы говорим, что она будет рассчитана на 1,5 тыс. человек, но если считать вместе с кабинетами, то здание будет вмещать почти 2 тыс. верующих», – объяснил Зиннат хазрат Садыков.
Архитектор мечети – Ольга Мазаева, конструктор – Радий Гафаров. Проектировщик – «Архитектурно-инженерная группа ИСТ» Илфата Минулина. По проекту мечеть будут венчать пять куполов. Радиус главного купола составит 7,6 метра.
Энже Габдуллина