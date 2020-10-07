в Тюмени завершились учебные курсы для имамов мечетей и председателей мусульманских религиозных организаций

6 октября в Тюмени завершились учебные курсы для имамов мечетей и председателей мусульманских религиозных организаций Тюменской области.

В учебную программу, разработанную исламским просветительским центром Тюменской области, интегрированы два основных направления: религиозные дисциплины (исламское право, чтение Корана, изучение догм ислама) и светский образовательный блок (юриспруденция, межнациональные отношения, профилактика экстремизма в молодежной среде). Кроме того, в связи с введением в Тюменской области режима повышенной готовности, слушателям разъяснили вопросы совершения религиозных обрядов в условиях пандемии коронавируса. Лекции читали специалисты из Екатеринбурга, Казани и Тюмени.

Исламский образовательный проект реализуется по инициативе Духовного управления мусульман Тюменской области при поддержке регионального комитета по делам национальностей на протяжении шести лет.

Владислав Чернов, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области, отметил, что основная задача курсов – повышение уровня религиозного образования и консолидация мусульман на основе традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей ислама, подчеркнув необходимость сохранения и поддержания межконфессионального диалога в современном обществе.

Автономия татар Тюменского района Тюм. области