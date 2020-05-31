В Тюменской области обсудили вопросы сохранения и развития татарского языка

Заседание круглого стола в рамках общественно значимого проекта «Сулеймановские чтения» состоялось 27 мая в Тюмени. Как сообщили в Комитете по делам национальностей Тюменской области, мероприятие организовала Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области и Конгресс татар региона.

Чтения, которые посвящены памяти поэта и гражданина Булата Сулейманова, прошли в Тюмени в день 60-летия со дня его рождения. За последнее время «Сулеймановские чтения» стали дискуссионной площадкой для деятелей культуры, образования, искусства и науки, которые исследуют вопросы этнокультурного многообразия России, вопросы гармонизации межнациональных отношений и национальной идентичности.

Как отметил председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, творчество Булата Сулейманова очень актуально, учитывая, что в регионе проводятся мероприятия по сохранению и развитию родного языка.

– Тюменцы гордятся своими выдающимися земляками, внесшими значительный вклад, в том числе в социально-гуманитарное развитие региона, национальную культуру, искусство, литературу, образование и отечественную науку, – подчеркнул Владислав Чернов.

В своём творчестве писатель призывал почитать людей старшего поколения и заботиться о подрастающем поколении. Его произведения учат терпению и состраданию, а ещё дают мощный импульс и вдохновляют современных поэтов и писателей региона.

Чтобы сохранить татарскую культуру в Тюменскую области, при поддержке комитета каждый год проводятся «Дни татарской культуры в Тюменской области», областной татарский праздник «Сабантуй», областной татарский фольклорный фестиваль «Тугарек уен» и многое другое.

tumen.kp.ru