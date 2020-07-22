В Тюменской области отменили праздничные намазы в честь Курбан-байрама

Прихожане мечетей Тюменской области не будут собираться на коллективный намаз в честь праздника Курбан-байрама 31 июля из-за действующего в регионе режима самоизоляции. Такое решение было принято на заседании правления Духовного управления мусульман Тюменской области. По словам председателя ДУМ ТО, муфтия Зинната хазрата Садыкова, мусульманам области в дни Курбан-байрама придётся ограничиться празднованием в узком семейном кругу. Такое же решение было принято ДУМ ТО в мае текущего года относительно празднования Ураза-байрама.

Кроме коллективных праздничных молитв, мусульмане Тюменской области, как и их единоверцы со всего мира в связи с отменой хаджа не смогут посетить святые места в Мекке и Медине. В связи с отменой массовых мероприятий по случаю празднования Курбан-байрама, Духовное управление мусульман Тюменской области в рамках своей очередной благотворительной акции планирует организовать массовый забой жертвенных животных с целью раздачи мяса нуждающимся гражданам. «Пандемия коронавируса создаёт новые вызовы для верующих всех конфессий. Мы должны проявлять терпение в связи с отменой массовых богослужений и при этом больше уделять внимание своим близким, а также нуждающимся братьям и сёстрам по вере», — отметил Зиннат хазрат.