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В Тюменской области подвели итоги детского конкурса «Мой первый шамаиль»

В Тюменской области подвели итоги детского конкурса «Мой первый шамаиль»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Религия, Соотечественники, 24.11.2020 0 3

21 ноября в резиденции Духовного управления мусульман Тюменской области подвели итоги конкурса «Мой первый шамаиль» среди детей города Тюмени. На конкурс было принято 25 шамаилей, связанных с тематикой дня рождения Пророка Мухаммада, мир ему, в виде рисунков, аппликаций, вышивок, выжиганий, уральской росписи.

В ходе мероприятия перед собравшимися выступил муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков, который рассказал интересную и познавательную лекцию детям на тему значимости взаимоуважении между людьми и важности ведения праведного образа жизни. Наставления муфтия также с удовольствием послушали и родители юных участников конкурса.

После этого состоялась церемония награждения. Победители в трех номинациях и все ребята, принявшие участие в конкурсе получили дипломы и памятные призы.

Уральские татары

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