В Тюменской области прошла просветительская акция для детей «Читай Коран, заряжай Иман!»

18 января в офисе Духовного управления мусульман Тюменской области прошла просветительская акция для детей «Читай Коран, заряжай Иман!». Инициатором мероприятия выступил Исламский просветительский центр Духовного управления мусульман Тюменской области.

Открытие началось с чтения сур Священного Корана в исполнении учащихся воскресной школы при мечети имени Умара бин аль-Хаттаба города Тюмени Юлдашева Амира и Нафикова Минтимера. С приветственным словом к участникам акции обратился директор Исламского просветительского центра Искандар хазрат Юсупов, который в своём выступлении также рассказал ребятам об истории начала ниспослания священной книги.

Присутствующие имели возможность послушать стихи о Коране на арабском языке, зачитанные гостем из Сирийской Арабской Республики Мухаммадом Накрашом. Узнать о достоинствах чтения сур дети смогли при помощи советника муфтия Тюменской области по связям со СМИ и общественностью Нафикова Динара, раскрывшего им суть пророческих хадисов о Коране.

Далее детей ждала увлекательная викторина, в ходе которой им надо было ответить на вопросы о книге Аллаха. Так, учащиеся воскресных школ и их родители узнали о том, что первое в мире печатное издание Корана появилось не где то, а именно в России. В ходе викторины ребята успешно справились с заданием, заключавшемся в определении того к какому из писаний относятся предоставленные им три вида текста, написанных на арабском, ассирийском и арамейском языках. Участники с лёгкостью смогли отличить текст на арабском языке, на котором написана священная книга мусульман.

Каждое божественное писание связано с каким-либо пророком или посланником, поэтому одно из заданий было посвящено посланцам Бога. Юным мусульманам раздали листы с картинками, указывающими на событие, произошедшее в жизни одного из пророков. Под картинками ребятам нужно было подписать имя одного из них. Так, под изображением колодца юные знатоки уверенно написали имя пророка Юсуфа, под барашком имя Исмаила и т.д.

Для совсем маленьких, устроители мероприятия подготовили задание по сбору пазлов с изображением мечетей мира и молитвенных ковриков.

Организаторы не дали скучать и взрослым, для них была подготовлена отдельная викторина. Их ждали вопросы, требующие довольно серьёзных знаний по истории Корана. Так, не все смогли сразу ответить на вопрос о том, кто первым из людей посчитал количество сур и аятов Корана. Не многие знают, кто из пророков выполнял пророческую миссию в четвёртом поколении. Не каждый из взрослых смог с уверенностью сказать о сути и причине ниспослания суры «Запрещение». Однако совместная интеллектуальная работа взрослых и детей с участием специалистов в области исламских наук значительно расширили познания верующих в области религии.

Всем детям, участвовавшим в мероприятии были вручены дипломы, а также призы и подарки. Просветительская акция «Читай Коран, заряжай иман!» завершилась коллективной послеполуденной молитвой и торжественным чаепитием.

Все участники, как взрослые, так и дети остались довольны мероприятием на очень высоком уровне организованном ИПЦ ДУМ ТО.

Источник: Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»