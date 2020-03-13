В Тюменской области провели Фестиваль дружбы народов

8 марта в избирательном округе депутата Госдумы РФ Валеева Эрнеста Абдуловича состоялся большой праздник – Фестиваль дружбы народов.

Село Чечкино Ярковского района Тюменской области славится тем, что это самое крупное старинное татарское село. Оно расположено в удобном и красивом месте – междуречье Тобола и Туры. Сейчас село входит в состав Староалександровского сельсовета Ярковского района, но в конце ХIХ-начале ХХ в. юрты Чичкинские (Чечкинские) относились к Авазбакеевской волости Ялуторовского района.

Бесперебойный проезд из Староалександровки в Чечкино обеспечивается построенным в начале ХХI века современным дорогостоящим мостом. Мост дружбы связывает жителей разных национальностей: если на одном берегу издавна проживают татары, то на другом – коми-зыряне. Семь населенных пунктов – Староалександровка, Большое Чечкино, Малое Чечкино, Куртюганы, Тарханы, Юртобор, Карбаны – полный состав Междуречья.

Ярковский край – многонациональная земля, дружба между народами самое главное ее богатство. Русские, татары, коми, чуваши, казахи, немцы живут в дружбе и согласии.

В первый весенний праздник – Международный женский день – в фестивале приняли участие подростки из военно-патриотического клуба «Пластун». Они рубили шашкой лозу, занимались разборкой и сборкой массогабаритных макетов автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Также в программе мероприятия были заявлены различные игры и конкурсы, в которых, помимо местных жителей, приняли участие студенты-иностранцы, обучающиеся в тюменских вузах. Спортсменов ожидали соревнования по силовым видам спорта – гирям и армрестлингу.

Завершением праздника стали конные скачки, в которых приняли участие конники из шести муниципалитетов Тюменской области – на обустроенной ипподромной площадке в центре села состоялось шесть заездов.

В программу Фестиваля была включена персональная выставка картин Альфии Мухаметовой «Мои корни», развернутая в помещении Чечкинского Дома культуры. На открытии выставки присутствовали многочисленные родственники, односельчане, гости, поклонники, любители многогранного творчества самобытного мастера.

Присутствующие с большим вниманием слушали Главу Ярковского муниципального района Евгения Золотухина, предложившего именитому художнику А. Мухаметовой принять участие в праздновании 95-летия Ярковского района. К этому приглашению присоединился и глава Староалександровского поселения Халиль Кадыров.

Ханиса Алишина