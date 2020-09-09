В Тюменской области пройдет кросс-поход, посвящённый кавалеру ордена Славы трёх степеней Хабибулле Якину

В конце сентября 2020г. планируется кросс -поход, посвящённый 97 летию со дня рождения кавалера ордена Славы трёх степеней, уроженца села Муллаши Тюменского района Хабибуллы Якина, по маршруту с. Муллаши — лесной массив – с. Чикча.

Это дорога, по которой его земляки ходили в школу и на пятничный намаз, длиной 27 км. Организацию и проведение кросс-похода осуществляет национально-культурная автономия татар Тюменского района при непосредственном участии специалистов Муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр развития творчества «Созвездие» Тюменского муниципального района.

Автономия татар Тюменского района

Тюменской области