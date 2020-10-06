В учебном центре «Просвещение» Екатеринбурга состоялось открытие нового учебного года

В учебном центре «Просвещение» города Екатеринбурга состоялось открытие учебного года, которое началось со Дня открытых дверей.

После длительного перерыва, вызванного особой эпидемиологической ситуацией, возобновляются занятия, организация и проведение которых согласованы с требованиями Роспотребнадзора. Так, в этом учебном году запрещен вход в классы и коридоры центра родителям учеников. Вместе с тем составлено специальное расписание, по которому дети занимаются в разных группах и по раздельному графику.

Детей в учебном центре «Просвещение» ждут опытные преподаватели, которые приготовили содержательные уроки в доступной форме по чтению Корана, хадисоведению, практике намаза. Здесь подготовлены программы для старшего и младшего поколений, что соответствует обычаям МРОМ, где уже десять лет старшие приводят на занятия младших.

Как сообщает пресс-служба Уральского мухтасибата, в этот же день в учебном центре был проведен тренинг-семинар для слушателей старших возрастных групп — для тех, кто только начал обучение, и для тех, кто продолжает получать знания. Одновременно прошло общее знакомство в формате общения.

В программе занятий — комплексный подход в образовании с использованием передовых методов — это и работа воскресной школы для детей и взрослых, и популярный среди мусульманок женский клуб, и семинары и консультации психолога в вопросах семьи и воспитании детей, а также массовые просветительские мероприятия, посвященные праздникам ислама: Курбан байрам, Ураза байрам, Маулид ан Наби.

Помимо преподавания исламских дисциплин, планируется также привлекать на постоянной основе педагога-психолога, который будет проводить специальные тренинги, терапию. Это поможет решать психологические проблемы, возникающие в том числе после самоизоляции, а также адаптироваться в коллективе, укреплять отношения в семье.

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