enrutat
Главная / В Удмуртии выбрали победительниц конкурсов «Татар кызы» и «Нэни асылташ»
В Удмуртии выбрали победительниц конкурсов «Татар кызы» и «Нэни асылташ»

В Удмуртии выбрали победительниц конкурсов «Татар кызы» и «Нэни асылташ»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 03.08.2020 0 11

В Удмуртии выбрали самую красивую и талантливую татарку на конкурсе «Татар кызы-2020». Об этом сообщается на странице организаторов.

Финал конкурса состоялся 2 августа в Ижевске.

На протяжении всего конкурса девушки состязались не только в красоте и грации, но и демонстрировали свои знания традиций, культуры, родного языка.

«Миссия конкурса — возрождение, сохранение и развитие национальной культуры, традиций и языка татарского народа, передача духовного наследия представителям молодого поколения», — написал в соцсетях министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Впервые в этом году конкурс проводился и среди маленьких красавиц. В состязании «Нэни асылташ» победила 7-летняя Диляра Гарданова. По словам мамы девочки, на сцене Диляра уже не в первый раз, и от публики она получает удовольствие.

«Честно, не ожидала, но очень верила. Диляра же в свою очередь сказала: «Я иду, чтобы победить!», — рассказала мама победительницы.

susanin.news

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.