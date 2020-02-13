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В Уфе говорили об исламских финансах

В Уфе говорили об исламских финансах

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Соотечественники, 13.02.2020 0 1

10 февраля в конференц-зале мечети «Ихлас» Уфы состоялся семинар «Исламские финансы». В семинаре приняли участие более 60 человек, среди которых были юристы, экономисты, специалисты по исламским финансам Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.

Спикеры мероприятия – Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансов ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ” и Рамиль Батыршин, координатор проекта “Рассрочка по шариату” ЖНК “Жилищные традиции”. Рамиль Батыршин поднял один из самых актуальных вопросов для мусульман – тему приобретения жилья.

Руслан Халиуллин рассказал о взаимодействии ценных бумагах с законами шариата. Семинар прошел активно, участники получили ответы на интересующие вопросы и остались довольны.

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