В Уфе говорили об исламских финансах

10 февраля в конференц-зале мечети «Ихлас» Уфы состоялся семинар «Исламские финансы». В семинаре приняли участие более 60 человек, среди которых были юристы, экономисты, специалисты по исламским финансам Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.

Спикеры мероприятия – Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансов ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ” и Рамиль Батыршин, координатор проекта “Рассрочка по шариату” ЖНК “Жилищные традиции”. Рамиль Батыршин поднял один из самых актуальных вопросов для мусульман – тему приобретения жилья.

Руслан Халиуллин рассказал о взаимодействии ценных бумагах с законами шариата. Семинар прошел активно, участники получили ответы на интересующие вопросы и остались довольны.