В Уфе коллеги готовят благотворительный концерт памяти Айнура Фатихова

В Уфе коллеги проведут концерт памяти безвременно ушедшего из жизни известного баяниста-виртуоза Айнура Фатихова. Вечер состоится 22 февраля 2021 года. Об этом агентству «Башинформ» сообщил певец, заслуженный артист Башкортостана и Тататарстана Ришат Тухватуллин, в концертной бригаде которого музыкант работал последние полтора года.

«Мы забронировали Государственный концертный зал «Башкортостан» на 22 февраля — день рождения Айнура. На этом концерте будут выступать его любимые артисты, родственники. Это будет благотворительный концерт, поможем его родителям», — рассказал Ришат Тухватуллин.

bashinform.ru