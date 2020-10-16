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В Уфе коллеги готовят благотворительный концерт памяти Айнура Фатихова

В Уфе коллеги готовят благотворительный концерт памяти Айнура Фатихова

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 16.10.2020 0

В Уфе коллеги проведут концерт памяти безвременно ушедшего из жизни известного баяниста-виртуоза Айнура Фатихова. Вечер состоится 22 февраля 2021 года. Об этом агентству «Башинформ» сообщил певец, заслуженный артист Башкортостана и Тататарстана Ришат Тухватуллин, в концертной бригаде которого музыкант работал последние полтора года.

«Мы забронировали Государственный концертный зал «Башкортостан» на 22 февраля — день рождения Айнура. На этом концерте будут выступать его любимые артисты, родственники. Это будет благотворительный концерт, поможем его родителям», — рассказал Ришат Тухватуллин.

bashinform.ru

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