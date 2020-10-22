В Уфе началась подготовка к съезду татар Башкортостана

Исполком Конгресса татар Башкортостана принял решение провести свой съезд 27-28 марта 2021 года. Запланировано участие в съезде 700 делегатов и гостей.

Пленарная части съезда пройдет в здании конгресс-холла «Торатау». После обеда намечена работа четырех секций по направлениям: сохранение села и развитие предпринимательства, культура, образование, молодежь. Вечером для делегатов и гостей организуют культурное мероприятие, а 28 марта — экскурсию «Уфа татарская».

Один из вопросов для рассмотрения — приведение в соответствие с действующим законодательством устава РОО Конгресс татар Республики Башкортостан.

В рамках подготовки к съезду запланировано проведение конференций в феврале 2021 года во всех городах и районах Башкортостана, где будут обсуждаться поправки в устав, и избраны делегаты на съезд.

bashinform.ru