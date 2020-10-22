enrutat
Главная / В Уфе началась подготовка к съезду татар Башкортостана
В Уфе началась подготовка к съезду татар Башкортостана

В Уфе началась подготовка к съезду татар Башкортостана

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 22.10.2020 0 2

Исполком Конгресса татар Башкортостана принял решение провести свой съезд 27-28 марта 2021 года. Запланировано участие в съезде 700 делегатов и гостей.

Пленарная части съезда пройдет в здании конгресс-холла «Торатау». После обеда намечена работа четырех секций по направлениям: сохранение села и развитие предпринимательства, культура, образование, молодежь. Вечером для делегатов и гостей организуют культурное мероприятие, а 28 марта — экскурсию «Уфа татарская».

Один из вопросов для рассмотрения — приведение в соответствие с действующим законодательством устава РОО Конгресс татар Республики Башкортостан.

В рамках подготовки к съезду запланировано проведение конференций в феврале 2021 года во всех городах и районах Башкортостана, где будут обсуждаться поправки в устав, и избраны делегаты на съезд.

bashinform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.