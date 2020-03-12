В Уфе открылся офис представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев продолжил рабочую поездку в Уфу с открытия офиса представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане. Напомним, что он прибыл в Республику с двухдневным визитом вчера, 11 марта.

Новый офис занимает две комнаты, общая площадь 70 кв.м. Здесь работают 4 сотрудника. С офисом председателя Национального Совета ознакомил представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин. На эту должность он был назначен в конце прошлого года. Ранее представительством руководил Алик Лукманов.

Василь Шайхразиев, ознакомившись со зданием, сказал: «Наша мечта сбылась, у нас есть свой офис. Но работа шла и до того. Хорошо справились со своей задачей и прежние руководители. А новый офис, думаю, облегчит работу. Желаю успехов.»