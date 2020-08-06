В Уфе почтили память Мажита Гафури

1 августа исполнилось 140-лет со дня рождения классика башкирской и татарской литератур, первого народного поэта Башкортостана Мажита Гафури. В честь этой знаменательной даты в Уфе на площади перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени Мажита Гафури состоялось возложение цветов к памятнику великому поэту.

Представители общественности столицы Башкортостана вспоминали яркие страницы и эпизоды его биографии, поэты читали стихи Мажита Гафури, а также свои стихи, посвящённые ему, на башкирском, татарском и русском языках.

Выступивший на торжественном мероприятии член правлений Союза писателей и Союза журналистов республики, в прошлом главный редактор сатирического журнала «Хэнэк» («Вилы») Марсель Салимов высоко оценил историческую роль Мажита Гафури в развитии башкирской сатирической литературы и журналистики, создании национального юмористического издания.

«Гафури является «крёстным отцом» нашего журнала, ведь именно он предлагал ему название «Хэнэк», – подчеркнул сатирик.

После возложения цветов к подножию памятника поэта участники церемонии посетили могилу в парке имени В.И.Ленина, где покоится прах классика литератур двух братских народов.

kulturarb.ru