В Уфе прошёл культурно-исторический фестиваль-марафон «Интернациональная Победа»

16 сентября в Уфе прошёл Межрегиональный культурно-исторический фестиваль — марафон «Интернациональная Победа».⠀В Музее Боевой Славы было организовано мероприятие с участием Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан, Уфимского государственного татарского театра “Нур” и татарского культурно-исторического центра — филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан.

Фестиваль проводится в целях сохранения преемственности поколений, увековечения памяти о героизме многонационального народа, победившего нацизм, укрепления межнационального единства. На мероприятии с торжественной речью выступили представители культурных и общественных организаций. Артисты театра «Нур»: заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана Дамира Саетова, заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Мухаммадиева, Лина Ганиева, Ильгиза Муллабаева, Вильдан Мисбахов, Эльмир Газизуллин, Руслан Хисаметдинов, Айнур Баянов, Гульназ Кашапова украсили вечер музыкальными номерами. Также был показан отрывок из спектакля «Страна Айгуль» М.Карима – монолог в исполнении актрисы Ирины Ганиевой. Ведущие мероприятия: Гульназ Биктимерова, Айнур Баянов.

Следующим эстафету принял чувашский народ.

Татарский государственный театр «Нур»