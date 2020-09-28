В Уфе скончался известный поэт, писатель и журналист Расих Ханнанов

Сегодня, 28 сентября, в Уфе на 89-м году жизни скончался известный поэт, писатель и журналист Расих Ханнанов.

Как сообщили в Союзе писателей республики, прощание состоится завтра, 29 сентября, во дворе его дома по адресу: улица Революционная, 66. По завещанию писателя, его похоронят в Кармаскалинском районе Башкирии.

Расих Нургалиевич Ханнанов родился 28 октября 1931 года в деревне Кармаскалы Кармаскалинского района Башкортостана. В 1956-1958 годах учился в Стерлитамакском культпросветучилище.

В 1957-1962 гг. работал в редакции Кармаскалинской районной газеты. В 1962 году был переведен литсотрудником в редакцию республиканской газеты «Кызыл тан». В 1964-1969 гг. заочно учился на факультете журналистики в Московской высшей партшколе при ЦК КПСС. Работал главным редактором республиканской газеты «Кызыл тан».

Его публицистические работы помогли восстановить и сохранить историческую память о выдающихся сынах башкирского и татарского народов — первого муфтия России Мухаметджана Хусаинова, первого переводчика «Интернационала» на башкирский язык, революционного поэта Ярлы Карима и других. Выступал он и как литературовед, исследователь творчества ряда деятелей, в том числе забытых имен, и как общественный деятель — был одним из инициаторов создания общества башкиро-татарской дружбы «Маслихат».

Спектакли по пьесам Расиха Ханнанова ставились на сценах Татарского театра драмы и комедии имени К.Тинчурина, Сибайского башкирского театра драмы, в ряде народных театров в Москве, Узбекистане. Казахстане. В частности, его пьеса «Имансызлар» о ставшем муллой партийном деятеле, поставленная в конце 1980-х годов в Казани, стала настоящей сенсацией своего времени.

Расих Ханнанов награжден медалями и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БАССР и РСФСР. Он лауреат премий им. Ш. Худайбердина и А. Атнабаева, заслуженный деятель культуры РБ. В минувшем году Глава республики Радий Хабиров вручил ему орден Дружбы народов. Расих Ханнанов был членом комиссии по присуждению премий им. С. Юлаева и Ш. Худайбердина.

bashinform.ru