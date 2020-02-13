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В Уфе в честь татарского поэта назовут площадь

В Уфе в честь татарского поэта назовут площадь

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 13.02.2020 0 8

На первом в этом году заседании Горсовета Уфы было принято решение о присвоении имени Габдуллы Тукая площади перед татарским театром «Нур».

За предложение единогласно проголосовали все 24 присутствовавших депутата, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

К слову, в апреле прошлого года перед театром появился памятник поэту. Его автором стал скульптор Владимир Дворник.

По словам присутствовавшего на открытии Президента Татарстана Рустама Минниханова, Габдулла Тукай – значимая личность не только для татар, а для всего тюркского мира. Замечательно, что памятник ему поставили в таком красивом месте, рядом с татарским театром, отметил он.

resbash.ru

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