В Уфе в честь татарского поэта назовут площадь

На первом в этом году заседании Горсовета Уфы было принято решение о присвоении имени Габдуллы Тукая площади перед татарским театром «Нур».

За предложение единогласно проголосовали все 24 присутствовавших депутата, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

К слову, в апреле прошлого года перед театром появился памятник поэту. Его автором стал скульптор Владимир Дворник.

По словам присутствовавшего на открытии Президента Татарстана Рустама Минниханова, Габдулла Тукай – значимая личность не только для татар, а для всего тюркского мира. Замечательно, что памятник ему поставили в таком красивом месте, рядом с татарским театром, отметил он.

resbash.ru