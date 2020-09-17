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В Уфе в Республиканском музее Боевой славы прошел культурно-исторический марафон

В Уфе в Республиканском музее Боевой славы прошел культурно-исторический марафон

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, История, 75 лет Великой Победе, Соотечественники, 17.09.2020 0 2

16 сентября в рамках Международного культурно-исторического марафона «Интернациональная Победа», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Республиканском музее Боевой славы прошли презентации, подготовленные Татарским историко-культурным центром – филиалом Дома дружбы народов Республики Башкортостан и татарскими общественными организациями.

В рамках презентации были показаны исторические сцены и исполнены песни военных лет. К Вечному огню в парке Победы были возложены цветы. Сотрудники Татарского историко-культурного центра организовали выставку «Герои Буздякской земли», а также подготовили и выступили с докладом «Буздяковцы и Великая Отечественная война. Герои и судьбы».

Кубок марафона «Интернациональная Победа» передан Чувашской национально-культурной автономии Башкортостана.

Напомним, Межрегиональный культурно-исторический фестиваль «Интернациональная Победа», проводится в рамках реализации гранта Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества в 2020 году. В рамках фестиваля запланировано проведение 12 мероприятий, наиболее крупное из них — культурно-исторический марафон.

Татарский историко-культурный центр

Буздяковского района Башкортостана

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