enrutat
Главная / В Уфимском государственном татарском театре «Нур» открылся новый сезон
В Уфимском государственном татарском театре «Нур» открылся новый сезон

В Уфимском государственном татарском театре «Нур» открылся новый сезон

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 12.10.2020 0 9

9 октября  в Уфимском государственном татарском театре «Нур» новый сезон открылся премьерой спектакля «Однажды в городе» по произведению Мудариса Багаева.

Поздравить коллектив с открытием нового сезона пришли заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» Римма Утяшева,  заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев, а также заместитель главы Администрации Октябрьского района Уфы Алена Одинцова.  Она наградила Почетными  грамотами Администрации Октябрьского района артистов  театра Ленарию Хажиеву и Чулпан Раянову, а также музыкального редактора Александра Карташова.

По сложившейся традиции были подведены итоги прошедшего театрального сезона. В номинации «Лучшая женская роль» победителем признана Миннинур Саитова-Гизатуллина (роль Ларисы в спектакле «Алло, это счастье?»). А в номинации  «Лучшая мужская   роль» победил Азат Валиуллин (роль Леопольда в спектакле «День рождения Кота Леопольда»). Также отметили победителей  в номинациях за мужские и женские роли  второго плана. Победа досталась Альберту Шайхутдинову (рольЯгафара в спектакле «Страна Айгуль»)  и Ирине Ганиевой (роль Зульхабиры в спектакле «Страна Айгуль»). Актёром  года  стал Марат Хасанов за блестяще сыгранные роли в трёх премьерах и за постановку инклюзивного спектакля «Золотой ключик».

После торжественной части зрителям была представлена музыкальная комедия «Однажды в городе» М. Багаева. Режиссер — заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валеев.

Над спектаклем работали: художник Нурия Габидуллина, художник по костюмам — Наталья Степанова, композитор –Урал Идельбаев, хореографы — Рамиза Мухамметшина и Чулпан Аскарова.

ufacity.info

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.