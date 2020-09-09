В Уфимской татарской гимназии №65 состоялось открытие музейно — образовательного комплекса «Мирас»

4 сентября 2020 года в Татарской гимназии №65 состоялось открытие музейно — образовательного комплекса «Мирас». Данное мероприятие стало возможным благодаря Гранту Главы Республики Башкортостан, направленному на сохранение и развитие родных языков народов РБ и государственных языков республики. В текущем году гимназия выиграла грант на развитие проекта «Сохранение и развитие татарского языка и воспитание межкультурного общения на основе музейно — образовательного комплекса».

На церемонии открытия приняли участие начальник Управления национального образования Министерства образования Республики Башкортостан Булат Зинуров, заведующий отделом МБОУ ДО «НИМЦ» Сария Рахматуллина, представители районного отдела образования, учителя и приглашенные гости.

В приветственном слове директор гимназии Анфиса Галимзянова отметила, что посещение музея, знакомство с экспонатами, ознакомление с культурой татарского народа вызывет интерес обучающихся к изучению истории своего народа, поможет воспитанию толерантной личности.

История музея начинается с основания татарской гимназии в 1996 году. Первым хранителем и вдохновителем на создание музея стала Гайнетдинова Елена Шайдулловна, которая привезла из Кушнаренковского района деревни Расмикеево первые экспонаты: накидку на швейную машинку, патефон, тканые полотенца, глиняный горшок 18 века, чаршау, утюги, приспособления для катания валенок. Учитель гимназии Романова Дилара Анваровна и мама Закирова Халима – председатель Совета ветеранов – помогали в поиске старинных вещей в Нуримановском районе в селе Красная горка.

Основу музейной коллекции составляют предметы быта татарского народа, и музей оформлен как татарская изба. У каждого предмета, находящегося здесь, своя история. В музее «Мирас» в единую коллекцию собраны предметы быта и искусства татарского, башкирского, русского и других народов.

На сайте Татарской гимназии №65 организована виртуальная экскурсия по музею, которую могут посетить все желающие.

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