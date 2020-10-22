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В Улан-Удэ почтили память Героя Советского Союза Акрама Валиева

В Улан-Удэ почтили память Героя Советского Союза Акрама Валиева

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 22.10.2020 0 7

В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева в Республику Бурятия состоялся осмотр барельефа с портретами Героев Советского Союза из Бурятии, среди которых есть барельеф Валиева Акрама Искандаровича.

Стоит отметить, что Акрам Искандарович является уроженцем Азнакаевского района Татарстана. На фронт Валиев попал в марте 1942 года рядовым бойцом. Метко стрелял из винтовки, автомата, ручного пулемёта. В 1943 году Валиеву было присвоено звание сержант. Он был назначен командиром стрелкового отделения. Закончил войну у границы Курляндского полуострова, где между городами Тукумсом и Либавой (ныне Лиепая) советские войска зажали огромную группировку фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Валиеву Акраму Искандаровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

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