В Уленкуле Омской области состоялся отчетный концерт Народного ансамбля «Наза»

В декабре прошлого года село Уленкуль Большереченского района посетил московский эксперт федерального уровня Андрей Худолеев. Во время встречи с местными жителями он обещал очень скоро вернуться в такое гостеприимное и душевное село сибирских татар. Худолеев Андрей Николаевич является ответственным секретарем Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики при Президенте России.

Отличным поводом вернуться стало проведение отчетного концерта местного Народного ансамбля «Наза». Концертная программа вечера состояла из двух частей: памяти 75-летию победы в Великой отечественной войне и поздравление с Международным женским днем.

Глава поселения Лейла Мавлетдиновна Мухаметшина подарила гостю из Москвы книгу Манвии Хусаиновны Шиховой «Село Яланкуль и его жители — потомки Авасбакы-шейха Шаджара». Для местных жителей было сделано объявление с просьбой предоставить информацию об истории своей семьи для написания аналогичной книги о жителях сел и деревень Уленкульского сельского поселения (Тусказань, Черналы, Каракуль). Книга будет выпущена в конце 2020 года оргкомитетом проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие»). Просим обратиться жителей к главе поселения или исполнительному директору региональной автономии татар Омской области Диляре Султановой.

Андрей Худолеев: «У меня был выбор поехать на международную конференцию или в село, я в таких случаях всегда выбираю село. Я сам окончил школу в маленьком селе, приезжаю в сюда (Уленкуль) как к себе на родину. Знаете, когда на каждые 100 человек в селе по музею! Где-то в школе, где-то у кого-то дома, я понимаю, что здесь живут совсем другие люди. Они сами не понимают, что они имеют у себя в селе! И почему я приехал второй раз? Наверно и не последний, потому что я считаю, чего не хватает нашей стране – это вера в то, что мы лучше, чем другие. Мы не умеем жить по-другому, не смотря ни на что радоваться жизни. Нет ничего невозможного если люди хотят! Я думаю, что когда сюда приедут гости, здесь такие люди! Я против туризма, я за гостеприимство! И если мы встретим, то стоит ехать сюда не за тем чтобы что-то посмотреть, а чтобы пообщаться с настоящими людьми. У нас такие люди в стране, особенно в глубинке, даже иностранцы едут к нам, потому что у них уже нет такого человеческого отношения».

Радик Миниханов: «Мы сегодня провели 5 заседание (в Уленкуле) в рамках реализации проекта президентского гранта по созданию подворья сибирского (бухарского) татарина. Мы сегодня многие рабочие вопросы обсудили. И конечно же обсудили основы по открытию подворья 11 июля. Имеются предварительные договоренности с Республикой Татарстан и Большереченским муниципальным районом, в день открытия с одним из районов Республики будет заключен договор о районах-побратимах. Конечно же это основа того, что сделала наша команда, и Диляра Султанова, Рустам Ахтичанов, Камиль Сайфулин. Мы все вместе сообща с вами жителями села реализуем этот проект». После своего выступления председатель совета региональной автономии татар Омской области Радик Миниханов подарил Андрею Худолееву уленкульский мёд.

В этот день Уленкуль посетили гости из Омска, председатель Омского отделения Молодежной Ассамблеи народов – Ермек Хапизов и сопредставитель региональной национально-культурной азербайджанской автономии Омской области Эльвин Алиев.

Рушания Сулейманова (Заведующая Уленкульским СДК): «Большое спасибо от себя и от хормейстера Наджибы Рифкатовны Ширбагиной хочу выразить главе нашего поселения Лейле Мавлетдиновне. Спасибо большое всем артистам, без вас, конечно, этот концерт не прошел бы. Спасибо родителям детей, которые помогали и продолжают помогать, ходят на концерты и поддерживают своих детей».

Напомним, в 11 июля 2020 года Уленкуль примет гостей в рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

Проект реализуется региональной татарской национально-культурной автономией Омской области «Маданият» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

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