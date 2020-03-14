enrutat
Главная / В Ульяновске можно посмотреть спектакли на татарском языке
В Ульяновске можно посмотреть спектакли на татарском языке

В Ульяновске можно посмотреть спектакли на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 14.03.2020 0 9

С 26 января по 28 марта в Ульяновской области проходит V Открытый областной фестиваль самодеятельных и народных театральных коллективов имени Бари Тарханова, на котором своё драматическое мастерство демонстрируют коллективы из разных районов Ульяновской области, республик Татарстан и Чувашия.

Спектакли можно посмотреть в Центре татарской культуры. 14 марта в 15:00 состоится показ спектакля драматурга Данила Салихова «Бүләккә хатын» («Жена в подарок»), который входит в репертуар Народного татарского театра Елховоозернского сельского Дома культуры Цильнинского района.

15 марта в 15:00 вниманию зрителей представят спектакль по пьесе драматурга Аяза Гыйлязева «Без 12 кыз идек» («Нас было 12 девушек») татарского народного театра «Яктылык» Буинского районного Дома культуры Республики Татарстан. Постановка расскажет о судьбе сильных женщин, которые дружили с детства и спустя годы встретились вновь.

media73.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.