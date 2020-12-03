В Ульяновске наградили образцовые татарские семьи, прожившие вместе 50-60 лет

В Ульяновской области подвели итоги пятого Всероссийского конкурса «Образцовая татарская семья-2020». В конкурсе приняли участие татарские семьи, прожившие вместе 50-60 лет. Его провели Областная газета «Өмет» и Ульяновское отделение Всероссийского фонда «Татарская семья». Об этом рассказал председатель национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин.

«Если в прошлом году в этом конкурсе участвовало 5-6 семей, то в этом году их количество перевалило за сорок. Среди них были и многодетные семьи. Обратили внимание и на то, что они долго работали на одном месте, имели трудовой стаж, количество детей и внуков, не имели разводов», — сказал он.

Он отметил, что пришлось встретиться с различными семьями. «Марьям и Зуфар Нарбиковы из деревни Кирюшкино прожили вместе 60 лет, воспитали пятерых детей, сегодня у них одиннадцать внуков и семнадцать правнуков. На праздник Марьям апа принесла свое вышитое полотенце, столовые приборы, письма, написанные Зуфаром абый в молодости».

Фазылзян абый и Гульбистан апа познакомились 55 лет назад в Ульяновске, где и поженились. «Сегодня мы живем с тремя детьми и восемью внуками. Важно не обращать внимание на все детали, прощать, прислушиваться друг к другу»,- посоветовали они молодым людям.

Каждый юбиляр, победивший в конкурсе, включен в сборник национально-культурной автономии татар Ульяновской области «Золотая книга образцовой татарской семьи». «В память о встрече были вручены сертификаты, кубки и дипломы», — сказал Рамис Сафин.

fnkat.tatarstan.ru