В Ульяновске отметили День татарского языка и культуры

23 декабря в ДК «Руслан» прошёл День татарского языка и культуры. Мероприятие стало своеобразным итогом 2019 года, который был объявлен губернатором Сергеем Морозовым Годом национального единства в Ульяновской области.

Собравшихся в этот день во дворце культуры порадовали своими яркими национальными танцами и песнями творческие коллективы Ульяновска. Также на празднике наградили самых активных членов татарской автономии Заволжского района. Они получили благодарственные письма от Ульяновской Городской Думы, районной администрации и Всемирного конгресса татар.

— В этом году было много мероприятий. Основное для нас – это Сабантуй. Вместе со всеми национальностями – татарами, чувашами, мордвой, русскими – мы вместе гуляем, веселимся. В этом году приезжал отец Павел, поздравлял всех мусульман с таким большим праздником, как Курбан-байрам. Отрадно, что у нас есть такие прекрасные губернатор, как Сергей Иванович Морозов, и глава города, как Сергей Сергеевич Панчин, с которыми мы очень тесно и дружно работаем. Благодаря им в Ульяновске комфортно представителям всех национальностей, — рассказал нам председатель Татарской национально-культурная автономии Заволжского района города Ульяновска Рафаэль Назмутдинов.

Внимание к родной культуре и родному языку очень важно для комфортного проживания представителей разных национальностей в регионе и для сохранения их самобытности, традиций. Примечательно, что именно в этот день глава Заволжского района Наиль Юмакулов посетил с делегацией гостей из Татарстана школу №64, в которой изучают свои национальную культуру и языки татары, чуваши и мордва.

— В Заволжском районе проживает большое количество национальностей. В этом году мы уделили большое внимание толерантности и формированию добрых взаимоотношений между различными нациями. Одним из ярчайших моментов Года национального единства было проведение национальных отделений в День военно-воздушного флота. Там представители разных национальностей показывали свои национальные куклы, знакомили людей со своими традициями, песнями, национальными костюмами, — поделился с нами своими впечатлениями об итогах года Наиль Юмакулов.

Ульяновская область заслуженно считается одним из самых многонациональных регионов Поволжья. Русские, татары, чуваши, мордва, украинцы, азербайджанцы, армяне, украинцы, белорусы, евреи – и это лишь часть от национального состава населения региона. Всего в Ульяновской области проживают более 120 национальностей. Комфортный климат для национальностей в Ульяновске и области отмечают так же и гости региона.

— То, что на Ульяновской земле, где живёт большое количество татар, проходит данное мероприятие – это особенно ценно. Я бывал ранее в Ульяновске, но на мероприятии такого масштаба я здесь впервые. Ульяновская область и Татарстан находятся очень близко друг к другу и издавна связаны узами дружбы в разных отраслях жизни. Многие исторические деятели, которые родились на Ульяновской земле, смогли реализовать себя именно в Татарстане. Эти исконные связи – благоприятная почва для развития и укрепления отношений между нашими регионами. Кроме того, татарская автономия здесь всячески поддерживается и правительством области, и администрацией города. И мы это ощущаем во всех отраслях, — рассказывает заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков.

ultoday73.ru