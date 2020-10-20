В Ульяновске подвели итоги конкурса «Сембер карлыгачлары»

В Центре татарской культуры Ульяновска подведены итоги дистанционного Областного конкурса «Сембер карлыгачлары» (Симбирские ласточки)

В конкурсе, направленном на развитие детского и молодёжного творчества приняло участие 35 солистов из 11 муниципальных образований Ульяновской области.

Областной детский фестиваль-конкурс татарского народного творчества «Сембер карлыгачлары» проводится с 2004 года. Организаторами выступают: Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Областной Центр народной культуры, Центр по возрождению и развитию национальных культур и общественная организация «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия».

В 2020 году мероприятие прошло в новом формате и в нём приняли участие только сольные исполнители от 7 до 17 лет. Отборочные туры конкурса члены жюри отсмотрели заочно в онлайн формате.

Жюри в составе известных мастеров искусств Ульяновской области и общественности, оценивал кандидатов по следующим критериям – исполнительское мастерство, раскрытие темы произведения, артистичность и сценическая культура участников.

В состав жюри конкурса вошли: Альфия Абутдинова — ведущий специалист ОГАУ «Институт развития образования» Министерства образования и воспитания Ульяновской области, Наиль Гильмутдинов — аккомпаниатор Центра татарской культуры — филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», Джамиля Мифтахова — Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, председатель жюри конкурса.

Победители конкурса были награждены дипломами Лауреатов:

Номинация «Сольный вокал»

возрастная группа 7-12 лет:

I место

Булат Замдеев — МО «Сенгилеевский район»

Диляра Шигабутдинова – г. Ульяновск

II место

Дамир Камалетдинов – г. Ульяновск

Елизавета Мартынова – МО «Новомалыклинский район»

Алина Ибатуллина – г. Димитровград

III место

Ильяс Александров – МО «Радищевский район»

Лейсян Фахртдинова – МО «Ульяновский район»

Алия Мавлютова – МО «Николаевский район»

Алина Хамидуллова – г. Ульяновск

возрастная группа 13-17 лет:

I место

Илиза Шарипова – г. Ульяновск

II место

Гюзялия Якупова – МО «Чердаклинский район»

Алина Фатхуллина – МО «Новоспасский район»

III место

Динара Хайруллина – МО «Ульяновский район»

Хаве Куликова – МО «Николаевский район»