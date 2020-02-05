В Ульяновске прошел IV-й Межрегиональный форум татарских краеведов

31 января 2020 года (в пятницу) в областном центре г. Ульяновске, на базе Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина, успешно прошел IV Межрегиональный форум татарских краеведов Ульяновской области. В его работе приняли участие краеведы, представители местных и областных органов власти, религиозных организаций и средств массовой информации, работники областного краеведческого, районных и школьных музеев, Государственного областного архива и Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, активисты татарской автономии региона, а также представители Всемирного конгресса татар и краеведы из Республики Татарстан и Самарской области.

Среди участников форума – 4 профессора, 8 кандидатов наук, 15 авторов книг по истории сел и районов Ульяновской области. Рабочие языки конференции – русский и татарский.

В рамках форума была организована и выставка книг об истории татар Ульяновской области и Волго-Уральского региона, а также книг и учебников по татарской литературе и языку.

В ходе форума были показаны видеофильмы об истории дома Акчуриных в селе Старотимошкино Барышского района и о пожаре, который уничтожил данное историко-культурное наследие, также об эпиграфических памятниках периода Золотой Орды (первая половина XIV в.) на кладбище у села Татарский Калмаюр Чердаклинского района Ульяновской области.

Работу форума открыл и вел председатель Совета татарских краеведов Ульяновской области, почетный гражданин Ульяновской области Р.Ф. Ахмедуллов .

Зам. министра искусства и культурной политики Ульяновской области М.С. Михеева выступила с приветствием участникам форума и от имени руководства министерства вручил Почетную Грамоту Р.Ф. Сафину.

Затем, поблагодарив за высокую оценку своей деятельности со стороны министерства, Председатель областной ТНКА, заслуженный работник печати Ульяновской области, заслуженный работник культуры РТ Р.Ф. Сафин поприветствовал участников и гостей форума краеведов и подчеркнул важность деятельности и успехи краеведческого движения области, отметил также значение совместной деятельности и контактов краеведческих структур Татарстана, Ульяновской и Самарской областей.

В работе форума приняла участие глава Старокулатского района Ульяновской области, председатель Совета ТНКА района, заслуженный учитель РТ Л.Ф. Богданова.

Затем слово предоставили ветерану краеведческого движения и автору книги «Чердаклы татарлары» (совместно Н.Ф. Потеевой ) З.С.Хакимову.

Руководитель Центра развития истории и культуры Ульяновской области, д.и.н. С.А. Прокопенко отметил активную позицию татарских краеведов региона и подчеркнул важность координации деятельности с краеведами других национальных структур области и РФ.

Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ , председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ, академик РНАН и ПАНИ , профессор А.А. Бурханов подчеркнул активную деятельность организации татарских краеведов Ульяновской области во главе Р.Ф. Ахмедулловым , отметил ,что в 2018-2019 гг. краеведы Симбирского региона и Татарстана стали лидерами среди организаций татарских краеведов РФ. Затем выступающий остановился на основных задачах татарских краеведов в 2020 году, рассказал о предстоящих мероприятиях и конференциях в Татарстане и регионах Российской Федерации, а также поздравил участников с наступающими праздниками. А.А. Бурханов остановился на важности изучения, сохранения, благоустройства и использования в туристических и воспитательных целях объектов Калмаюрского некрополя периода Золотой Орды( первая половина XIV века) в Чердаклинском районе Ульяновской области. Затем он передал Справку (в письменном виде) об истории и итогах изучения этого эпиграфического памятника с соответствующими рекомендациями по сохранению и использования объекта федерального историко-культурного значения . А.А. Бурханов от имени руководства Исполкома ВКТ вручил благодарственные письма 4-м ученым и активистам краеведческого движения Ульяновской области , а также по поручению ветеранских организаций РТ и РФ вручил памятные медали краеведам и воинам, выполнившим интернациональный долг в Афганистане.

Отметим ,что делегация ВКТ привезла из Казани и передала в Оргкомитет Форума книги по истории татар и краеведению, а также номера газеты «Татарлар» и журнала «Казан утлары» для раздачи в библиотеки и краеведам.

Профессор КФУ, зав. отделом истории Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, д.и.н. Р.В. Шайдуллин рассказал об основных направлениях деятельности по изучению истории регионов и населенных пунктов Ульяновской области.

Среди выступивших на форуме необходимо отметить директора «Дворца книги» — Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина С.В. Нагаткину, автора книг по истории сел региона, краеведа Р.Б. Илькина, краеведа-исследователя, историка Ш.Х. Галимова (г. Самара), директора Ульяновского краеведческого музея им. И.А. Гончарова Ю.К. Володину, доктора исторических наук, профессора Р.А. Мухамедова, краеведа-исследователя С.Б. Петрова, краеведа из села. Ертуганово Н.Т. Абсолямову и др.

В завершении участники Форума краеведов исполнили «Туган тел-Родной язык» на слова Габдуллы Тукая.

Завершился Форум с коллективным фотографированием участников и гостей.

Информация : А.А. Бурханова и Р.М. Ахтямовой.

г. Казань ,Татарстан