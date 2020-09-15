В Ульяновске прошла женская конференция на тему «Что в сердце твоем…»

13 сентября, в гостинице «BEST» г. Ульяновске при поддержке Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) и мечети «Мубарак», прошла женская конференция на тему: «Что в сердце твоем…» Целью мероприятия было напоминание, что полагание в любой сфере нашей жизни не может быть ни на что и ни на кого помимо Аллаха.

Участницами конференции, стали не только жительницы г. Ульяновска, но и области.

Что лишний раз доказывает, что затронута актуальная тема, которая имеет особое значение для каждого человека. Для проведения мероприятия были приглашены спикеры — специалисты своей профессиональной деятельности: педагоги, психолог-воспитатель, доктор.

Были раскрыты следующие темы:

Гузель Фатыховна Мавлютова: «Скажи лэ илэхэ илля Ллах своим сердцем».

Гулия Ибрагимовна Альтапова: «Сунна — правильное следование. Ведущие страсти, поражающие сердца: Власть и Деньги»

Алсу Аминовна Хуснутдинова: «Научись строить правильные цели при приобретении знаний»

Эльвира Раулевна Сибгатуллова: «Главный целитель человечества — Аллах».

Амира Велиметовна Велиметова: «Самореализация мусульманки. Экологично и без ущерба религии»

Организаторами были подготовлены программки, со вкладышем для обратной связи, где каждая участница могла оставить свой отзыв, поделиться впечатлением или высказать свои предложения. Хотим выразить огромную благодарность всем, кто пришёл, кому не безразлично «сердце его…», кто за рост и развитие без ущерба для религии. Спикерам и участникам были вручены, благодарственные письма и призы.

С удовольствием поддерживаем подобные мероприятия, которые призывают к созиданию, нравственности в обществе. А также выражаю благодарность организатору Йолдыз Зариповой, спикерам и участникам данного мероприятия за активное участие».

Жемель Хайруллов

руководитель МАИБ