В Ульяновске провели «Веселые старты» среди мусульманок

15 марта в ФОКе «ФАВАРИТ» г. Ульяновске, прошли первые спортивные соревнования «Веселые старты» среди мусульманок. Данное мероприятие прошло при содействие Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) Ульяновской области и благотворительного фонда «Садака»

На соревнованиях приняли участие 5 команд: команда «Паруса», команда «Няшки в тельняшках», команда «Асфар», команда «Цветы ислама» и команда «Драйв».

«Здоровье — великая ценность каждого человека на земле. Занятие спортом и физкультурой – это здоровый образ жизни. Спорт главный источник силы и здоровья, развивает смелость, решительность и самое главное — достижение к поставленной цели. Пожалуй, ничего так не сближает как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому было решено провести спортивное мероприятие для наших сестер мусульманок» — Заявила организатор мероприятия Йолдыз Зарипова

Само спортивное мероприятие было довольно насыщенным. Первое заданием было представление команд. Тут сестры проявили свою активность, и каждая команда выступила в оригинальном стиле.

Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с прыжками, передвижение с книгой на голове и мячом, групповое выполнение задания. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. За ходом событий следили болельщики и очень переживали.

Атмосфера спортивного соревнования была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь соревновались пять сильных соперника, а победить должен быть сильнейший.

Жюри подвело итоги соревнований и оказалось, что команда «Няшки в тельняшках» набрала большее количество баллов и победила!!! 2 место заняла команда «Драв» и 3 место заняла команда «Цветы ислама». Почетное 4 место разделили команда «Паруса» и команда «Асфар».

Все команды были награждены Почетными грамотами, получили подарки, отличный заряд бодрости и море положительных эмоций! Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений.

«Мы с удовольствием поддержали данную инициативу организатора «Веселых стартов» Йолдыс Зариповой, и оказали ей всякое содействие проведению спортивного праздника. Ведь важно, чтобы наши девушки, не только общались в пределах своего дома, но и совместно проводили досуг и участвовали в подобных спортивных соревнованиях. В свою очередь благодарю своих партнеров и друзей, БФ «Садака» за поддержку и ТМ «Фабрику Снов» и студию красоты Инны Хайруллиной за предоставленные подарочных сертификатов для участниц соревнования» — заявил руководитель МАИБ Хайруллов Жемель.

Спорт должен приносить не только пользу, но и хорошее настроение!

Җәмил Хәйруллов