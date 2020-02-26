В Ульяновске состоялся турнир по мини-футболу на «Кубок дружбы народов»

23 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Новое Поколение» г. Ульяновска, состоялся турнир по мини-футолу на «Кубок дружбы народов».

В турнире приняли участие 38 команд из разных общественных организаций и национальных автономий. На торжественном открытии выступили мэр города Ульяновска, депутаты и руководители общественных организаций. На данном турнире выступили 2 татарские команды: «МАИБ» (Международная ассоциация исламского бизнеса) и «Татарская национально-культурная автономия».

В ходе турнира команда юниоров МАИБ выбыла из соревнования, но вторая команда провела 5 игр и вышла в финал с командой Нефтчи, которая провела на 2 игры меньше. Итоговый счет финальной игры был 2-1, в пользу Нефтчи. Пьедестал победителей выглядит следующим образом,:

1 место Нефтчи;

2 место «Татарская национально-культурная автономия»;

3 место Русский мир.

Вратарь команды Татарской автономии Ринат был отмечен как лучший голкипер турнира. Он за 6 игр пропустил всего 3 мяча.

Команда показала отличный результат, игроки сражались как львы, и достойны уважения, благодарю наших братьев за прекрасною игру, за которой было приятно наблюдать.

Жемель Хайруллов