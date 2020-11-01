В Ульяновской области стартовал конкурс «Земский театр»

Конкурс был запущен в Ульяновской области по инициативе Губернатора Сергея Морозова в Год театра и включает дополнительные меры поддержки для непрофессиональных актерских трупп в малых городах и селах.
«Данное событие проводится в регионе во второй раз. Его участниками могут стать лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по специальностям «Актерское искусство», «Народное художественное творчество» и «Народная художественная культура». Несомненно, мероприятие дает прекрасную возможность показать участникам свои творческие идеи и является неотъемлемой частью выполнения поставленных задач национального проекта «Культура», инициированного Президентом Владимиром Путиным», — подчеркнула Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.
При рассмотрении предоставленных материалов члены жюри будут учитывать актуальность, востребованность и значимость проекта, наличие эффективного плана его реализации, мультипликативность, медиа-эффект, а также достижимость и устойчивость заявленных результатов.
Заявки принимаются на бумажном носителе и в электронном виде до 27 ноября в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области
(улица Спасская, д. 10, кабинет 210).
Как отметил председатель Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин, на конкурс готовят свои документы 5 татарских народных театров.