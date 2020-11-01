В Ульяновской области стартовал конкурс «Земский театр»

Заявки принимаются на бумажном носителе и в электронном виде до 27 ноября в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области

(улица Спасская, д. 10, кабинет 210).

Как отметил председатель Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин, на конкурс готовят свои документы 5 татарских народных театров.