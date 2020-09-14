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В  Уральске провели музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое памяти Г. Тукая

В  Уральске провели музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое памяти Г. Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 14.09.2020 0 5

В  Уральске после долгожданного послабления карантина Татарским культурным центром совместно с Ассамблей народа Казахстана и Генеральным консульством Российской Федерации проведёно музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Возле памятника поэта в сквере Габдуллы Тукая после возложения цветов к бюсту поэта выступили директор Дома Дружбы Камбетов М.М., вице консул Волков В.А., директор музея Тукая Багаутдинов М.Р. и председатель Татарского культурного центра Миликеева Ф. И.. Были прочитаны стихи Тукая, исполнена сценка по его произведению. Были подведены результаты конкурса рисунков по произведениям Тукая и награждены победители.
Затем все участники и зрители отправились в Татарский культурный центр. Здесь были награждены активисты молодёжного крыла, продолжены исполнения концертных номеров. В заключении директор музея провёл для всех желающих экскурсию по музею Габдуллы Тукая.

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