enrutat
Главная / В Уральске стихи Мусы Джалиля прозвучали на татарском, казахском и русском языках
В Уральске стихи Мусы Джалиля прозвучали на татарском, казахском и русском языках

В Уральске стихи Мусы Джалиля прозвучали на татарском, казахском и русском языках

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 17.02.2020 0 8

15 февраля в Татарском культурном центре г. Уральск состоялся вечер, посвящённый памяти татарского поэта, героя Советского союза Мусы Джалиля. Вечер открыла учитель татарского воскресного класса Г. Ваганова.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель ТКЦ Ф.Миликеева, а о подвиге Джалиля и его соратниках по сопротивлению в фашистском плену рассказал директор музея имени Г. Тукая М. Багаутдинов.

Стихи поэта на татарском, казахском и русском языках читали учащиеся татарского воскресного класса, а также члены клуба «Ак калфак» и фольклорного ансамбля «Ялкын». Песни на стихи поэта исполнил фольклорный ансамбль «Ялкын».

Завершилось мероприятие просмотром оперы Назиба Жиганова «Джалиль».

Марат Багаутдинов

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.