В Уральске стихи Мусы Джалиля прозвучали на татарском, казахском и русском языках

15 февраля в Татарском культурном центре г. Уральск состоялся вечер, посвящённый памяти татарского поэта, героя Советского союза Мусы Джалиля. Вечер открыла учитель татарского воскресного класса Г. Ваганова.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель ТКЦ Ф.Миликеева, а о подвиге Джалиля и его соратниках по сопротивлению в фашистском плену рассказал директор музея имени Г. Тукая М. Багаутдинов.

Стихи поэта на татарском, казахском и русском языках читали учащиеся татарского воскресного класса, а также члены клуба «Ак калфак» и фольклорного ансамбля «Ялкын». Песни на стихи поэта исполнил фольклорный ансамбль «Ялкын».

Завершилось мероприятие просмотром оперы Назиба Жиганова «Джалиль».

Марат Багаутдинов